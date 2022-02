Nordkorea rühmt sich erfolgreicher Raketentests

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat sich seiner Serie von Raketentests in diesem Jahr gerühmt.Das Außenministerium berichtete am Dienstag in seinem Internetauftritt im Zusammenhang mit den Raketenstarts von "Siegen", die dem Mut und der Stärke des Machthabers Kim Jong-un zu verdanken seien.In dem Bericht wurde insbesondere auf die Tests einer Hyperschallrakete sowie der ballistischen Mittelstreckenrakete Hwasong-12 Bezug genommen.Die Raketenstarts hätten Kims festen Willen demonstriert, gegenüber denjenigen, welche die Würde der Nordkoreaner verletzten, weder Gnade zu zeigen noch ihnen zu vergeben.Auch wurde in dem Bericht hervorgehoben, dass Nordkorea zu den wenigen Ländern im Besitz von thermonuklearen Waffen, Interkontinentalraketen und Hyperschallraketen zähle. Nordkorea könne das US-Festland direkt bedrohen und seine Präsenz weltweit spürbar machen, hieß es weiter.