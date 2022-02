Weitere Fälle hochpathogener Vogelgrippe in Hühnerbetrieben

In zwei Hühnerbetrieben in Südkorea ist die hochpathogene Vogelgrippe ausgebrochen.Nach Behördenangaben am Dienstag sind ein Legehennenbetrieb in Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi und ein Hühnerbetrieb in Jeongeup in der Provinz Nord-Jeolla davon betroffen.Auf beiden Farmen werden jeweils 117.000 und 51.000 Tiere gehalten.Es handelt sich um den 36. und 37. bestätigten Fall der hochpathogenen Aviären Influenza in einem Geflügelbetrieb seit dem vergangenen Herbst.Angesichts der Ausbrüche der Geflügelpest in Betrieben verschiedener Geflügelarten und in mehreren Regionen in letzter Zeit kümmert sich die zuständige Behörde vom 8. bis 13. Februar landesweit um eine gründliche Desinfektion.