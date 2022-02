UN-Bericht: Nordkorea versuchte Cyberattacken auf IAEA und südkoreanische Rüstungsfirma

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Bericht eines UN-Expertengremiums Cyberattacken auf ein südkoreanisches Rüstungsunternehmen und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) versucht.Das schrieb die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“. Der Zeitung liege der Volltext eines Berichts vor, den ein Expertengremium am Montag (Ortszeit) dem Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea vorgelegt habe.Der Bericht wird nach einer Diskussion und Bearbeitung in dem Sanktionsausschuss voraussichtlich im März veröffentlicht.Dem Bericht zufolge griff die dem nordkoreanischen Generalbüro für Aufklärung unterstellte Hackerorganisation „kimsuky“ mittels Phishing die IAEA an. Dabei seien über einen gefälschten Internetauftritt personenbezogene Daten gestohlen werden.Die Zeitung meldete, dass auch die südkoreanische Rüstungsfirma Korea Aerospace Industries (KAI) von Nordkoreas Hackingangriff betroffen gewesen sei. Hacker könnten versucht haben, in das Virtuelle Private Netzwerk (VPN) der Firma einzudringen.