Südkorea gewinnt vor WTO Streit wegen US-Schutzmaßnahmen gegen Waschmaschinen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat einen Streit vor der Welthandelsorganisation (WTO) wegen der Safeguard-Maßnahmen der USA gegen importierte Waschmaschinen gewonnen.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie entschied die WTO in einem am Dienstag in Umlauf gebrachten Bericht zugunsten der südkoreanischen Regierung. Die Schutzmaßnahmen der Vereinigten Staaten gegen Waschmaschinen stünden nicht im Einklang mit WTO-Abkommen, hieß es.Die US-Regierung hatte im Februar 2018 die Schutzmaßnahmen in Kraft gesetzt, und zwar veranlasst durch die Behauptung amerikanischer Hersteller, dass sie aufgrund der importierten Waschmaschinen erhebliche Schäden erlitten. Die Maßnahmen richteten sich de facto gegen die südkoreanischen Hersteller Samsung Electronics und LG Electronics.Die ursprünglich für drei Jahre geltenden Maßnahmen, vor allem hohe Schutzzölle, wurden einmal verlängert. Ab diesem Monat bis Februar nächsten Jahres gelten 14- bis 30-prozentige Zölle für die ersten 1,2 Millionen eingeführten Waschmaschinen.Die südkoreanische Regierung hatte im Mai 2018 bei der WTO eine Klage gegen die US-Maßnahmen eingereicht. Die USA können Rechtsmittel gegen die WTO-Entscheidung einlegen.