USA halten an weitreichenden Sanktionsausnahmen für humanitäre Hilfe für Nordkorea fest

Photo : YONHAP News

Die USA behalten nach eigenen Angaben weitreichende Sanktionsausnahmen für die humanitäre Hilfe bei, obwohl sie unverändert die Umsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea verlangen.Die entsprechende Position teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Jalina Porter, am Dienstag telefonisch vor der Presse mit. Die Äußerung erfolgte hinsichtlich der Meinung, dass die humanitäre Hilfe aufgrund der Sanktionen gegen Nordkorea stark eingeschränkt sei.Die USA hätten an der Spitze der Bemühungen gestanden, das Verfahren bei den Vereinten Nationen zur Befreiung von den Sanktionen für die humanitäre Hilfe zu vereinfachen. Sie hätten auch versprochen, solche Anträge so schnell wie möglich zu bearbeiten, sagte sie.Der russische stellvertretende UN-Botschafter, Dmitri Poljanski, hatte in einer Sitzung des Sicherheitsrats am Montag gesagt, dass die humanitäre Hilfe für Nordkorea durch sekundäre Sanktionen des Westens behindert werde.