Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen steigt auf fast 50.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Südkorea ist auf einen neuen Höchststand von fast 50.000 gestiegen.Nach Behördenangaben am Mittwoch wurden bis Mitternacht 49.567 Neuinfektionen bestätigt, damit fast 13.000 mehr als am Vortag.Nachdem am 26. Januar erstmals mehr als 10.000 Neuansteckungen an einem Tag gemeldet worden waren, hat sich die tägliche Fallzahl innerhalb von nur zwei Wochen fast vervierfacht.Die entsprechende Zahl in Seoul verdoppelte sich verglichen mit dem Vortag. Dort wurde erstmals die 10.000er-Schwelle übertroffen.Es kurieren sich 168.000 Infizierte zu Hause aus. Die Zahl kletterte innerhalb eines Tags um fast 9.000 und erreichte 92 Prozent der maximal verkraftbaren Zahl.Angesichts des rasanten Anstiegs der Fallzahlen kündigten die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden an, die Betreuung der daheim befindlichen Corona-Patienten ab Donnerstag auf die intensiv zu kontrollierende Gruppe, darunter Patienten über 60, zu konzentrieren.