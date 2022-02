Vier bei BIFF präsentierte Filme zur Berlinale eingeladen

Photo : YONHAP News

Vier beim Busan Internationalen Filmfestival (BIFF) vorgestellte Filme sind zu den Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.Das BIFF-Sekretariat gab am Mittwoch bekannt, dass „The Apartment with Two Women”, „Memoryland”, „Hot in Day, Cold at Night” und „Ladies Only” offiziell zur 72. Berlinale eingeladen worden seien, die am Donnerstag eröffnet wird.„The Apartment with Two Women” von Regisseurin Kim Se-in gewann beim letztjährigen BIFF fünf Preise, einschließlich des New Currents Awards.