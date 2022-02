Photo : YONHAP News

Die Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl durch Wahlberechtigte im Ausland beginnt in zwei Wochen.Die Nationale Wahlkommission teilte am Mittwoch mit, dass die Stimmabgabe vom 23. bis 28. Februar weltweit in etwa 200 Wahllokalen stattfinden werde. Die Lokale seien von 8 bis 17 Uhr geöffnet.Für die Stimmabgabe im Ausland hatten sich 231.314 Wahlberechtigte angemeldet.Sie können während des Zeitraums in ihrem nächsten Wahllokal zur Urne gehen.