Leiter des Wahlkampfkomitees der Regierungspartei will Fehler korrigieren – Yoon äußert sich zu Zusammenschluss mit Ahn

Photo : YONHAP News

Lee Nak-yon, der neue Generalvorsitzende des Wahlkampfkomitees der Minjoo-Partei Koreas, hat der Regierungspartei versprochen, ihre Fehler zu berichtigen.Entsprechendes sagte der ehemalige Parteichef nach der Übernahme der Leitung auf einer Sitzung des Wahlkampfkomitees am Mittwoch. Er sagte, dass die Partei in vieler Hinsicht den Erwartungen der Bürger nicht entsprochen habe.Bezüglich der Kritik am mutmaßlichen Missbrauch von Privilegien der Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten Lee Jae-myung verwies er auf die Notwendigkeit, Fehler aufrichtig einzuräumen und sich demütig zu entschuldigen.Der Kandidat Lee präsentierte unterdessen Wahlversprechen zur Ausrottung von digitalen Sexualverbrechen, darunter die Meldepflicht in Bezug auf Deepfakes.Yoon Suk Yeol, Präsidentschaftskandidat der Partei Macht des Volks, äußerte sich in einem Zeitungsinterview zu einer möglichen Einigung mit Ahn Cheol-soo, Kandidat der Partei des Volks, auf eine einheitliche Kandidatur. Die Einigung könnte schon nach einem weniger als zehnminütigen Gespräch gelingen, sollten gegenseitiges Vertrauen und der gemeinsame Wille für den Machtwechsel bestehen. Er sagte jedoch, dass man kein Komitee für die Vereinigung bilden wolle.Yoon betonte außerdem, dass die Regierung mit der Minjoo-Partei mittels der Staatsanwaltschaft viele Straftaten begangen habe und die entsprechende Verantwortung tragen müsse.Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei präsentierte Wahlversprechen für den Bildungsbereich. Im Mittelpunkt stehen die kostenlose Bildung für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren und die probeweise Einführung eines Abschlusses nach neun Jahren, der die Grund- und Mittelschule umfasst.Ahn Cheol-soo nahm an einem Treffen in der Koreanischen Handels- und Industriekammer teil. Er sagte in einem SNS-Beitrag zu, eine Anti-Korruptions-Behörde mit Ermittlungsbefugnissen einzurichten, um die Korruption in der Beamtenschaft zu bekämpfen.