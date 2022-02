Präsident Moon empfängt OECD-Generalsekretär und vietnamesischen Außenminister

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat am Mittwoch den Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Mathias Cormann, empfangen.Beim Treffen am Präsidentensitz in Seoul äußerte Moon die Erwartung, dass die OECD eine größere Rolle spielen werde, damit die Welt in der Post-Corona-Ära in Richtung einer smarteren, umweltfreundlicheren und inklusiveren menschenzentrierten Zukunft schreiten könne.Moon traf auch den vietnamesischen Außenminister Bui Thanh Son. Er äußerte die Hoffnung auf weitere Fortschritte in den Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam anlässlich des 30. Jubiläums der Beziehungsaufnahme in diesem Jahr.