Börse in Seoul kann erneut zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch den zweiten Tag in Folge zulegen können.Der Kospi rückte um 0,81 Prozent auf 2.768,85 Zähler vor.Grund für den Anstieg sei Optimismus über gute Unternehmenszahlen für das vierte Quartal 2021 gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Auch eine Stabilisierung der Ölpreise habe die Stimmung an der Börse aufgehellt.Die Ölpreise hätten sich nach dem jüngsten Anstieg stabilisiert und damit Aktien konjunkturempfindlicher Branchen wie Stahl und Transport ins Plus verholfen, wurde Huh Jae-hwan von Eugene Investment & Securities zitiert.