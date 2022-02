Olympia in Peking: Shorttrack-Läufer Hwang Dae-heon gewinnt Gold über 1.500 Meter

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking hat der südkoreanische Shorttrack-Läufer Hwang Dae-heon Gold über 1.500 Meter gewonnen.Im Finale am Mittwoch im Hauptstadt-Hallenstadion gewann Hwang die erste Goldmedaille für Südkorea bei den Spielen in Peking mit einer Zeit von 2:09.219 Minuten.Silber ging an Steven Dubois aus Kanada (2:09.254) und Bronze an Semen Elistratov des Russischen Olympischen Komitees (2:09.267).Hwang Dae-heon hatte im Halbfinale des 1.000-Meter-Laufs am Dienstag sein Rennen als Erster beendet und wurde aus Gründen disqualifiziert, die im südkoreanischen Team als zweifelhaft gelten.Er ist Silbermedaillenträger im 500 Meter bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang.