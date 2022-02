Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten Lee Jae-myung entschuldigt sich für Fehlverhalten

Photo : YONHAP News

Die Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten Lee Jae-myung hat sich für Fehlverhalten entschuldigt.Sie soll, während ihr Mann Gouverneur der Provinz Gyeonggi war, Machtmissbrauch begangen haben.Mit einer tiefen Verbeugung entschuldigte sich Kim Hye-kyung am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Zentrale der regierenden Minjoo-Partei Koreas in Seoul bei den Menschen und insbesondere bei einem Informanten, der als mutmaßlich Geschädigter den Vorfall öffentlich gemacht hatte.Kim versprach außerdem, in Ermittlungen zu dem Vorfall zu kooperieren. Sollte es etwas geben, wofür sie Verantwortung tragen müsse, wolle sie dies tun. Dies gelte auch für den Fall, dass die Ermittlungsergebnisse erst nach der Präsidentenwahl feststehen.Kim wird ungebührliches Verhalten vorgeworfen, weil sie einen Beamten für die Erledigung persönlicher Angelegenheiten losgeschickt haben soll. Auch soll sie eine Kreditkarte für dienstliche Ausgaben für private Zwecke eingesetzt haben.