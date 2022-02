Südkoreas Leistungsbilanzüberschuss steigt 2021 um 16,3 Prozent auf 88,3 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leistungsbilanzüberschuss hat letztes Jahr 88 Milliarden Dollar übertroffen.Der Zielwert der Zentralbank von 92 Milliarden Dollar konnte jedoch nicht erreicht werden.Nach Angaben der Bank of Korea stieg der Überschuss in der Leistungsbilanz im vergangenen Jahr nach vorläufigen Schätzungen im Vorjahresvergleich um 16,3 Prozent auf 88,3 Milliarden Dollar.Das Plus in der Warenbilanz schrumpfte demgegenüber um rund 4,4 Milliarden Dollar auf 76,21 Milliarden Dollar.Grund ist ein stärkerer Zuwachs bei den Einfuhren als bei den Ausfuhren. Das Exportvolumen wuchs um 25,5 Prozent, während das Importvolumen um 31,2 Prozent zunahm. Der kräftige Importzuwachs wird auf den Anstieg der Ressourcenpreise und die Nachfrage nach Kapital- und Konsumgütern infolge der Erholung der Binnennachfrage zurückgeführt.In der Dienstleistungsbilanz verringerte sich das Defizit gegenüber dem Vorjahr um 11,56 Milliarden Dollar auf 3,11 Milliarden Dollar.