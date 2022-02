Südkoreas Nuklearunterhändler sieht kritischen Zeitpunkt im innerkoreanischen Verhältnis

Photo : KBS News

Dem südkoreanischen Chefunterhändler für die Atomgespräche mit Nordkorea zufolge ist im innerkoreanischen Verhältnis ein kritischer Zeitpunkt gekommen.Diese Einschätzung äußerte der Sondergesandte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Noh Kyu-duk, am Mittwoch in Hawaii. Nach der Ankunft für Gespräche mit seinem Amtskollegen aus den USA und Japan sagte er gegenüber Reportern, dass sich nun entscheiden werde, ob es einen "kalten Winter" oder eine "milde Jahreszeit" geben werde.Noh wird in Hawaii mit seinem US-amerikanischen Ansprechpartner Sung Kim und seinem japanischen Amtskollegen Takehiro Funakoshi die aktuelle Situation um Nordkorea erörtern.Laut Noh sei die Lage zurzeit äußerst veränderlich und empfindlich. Südkorea habe bereits zahlreiche Gespräche mit den USA und Japan gehabt. Er hoffe, dass die drei Partner beim bevorstehenden Treffen die effektivsten Maßnahmen hervorbringen könnten, um eine neue Gelegenheit für Gespräche mit Nordkorea zu schaffen.Noh wird am Donnerstag mit Kim und Funakoshi beraten. Anschließend begleitet er Außenminister Chung Eui-yong zum trilateralen Treffen mit den USA und Japan. Dieses soll am Samstag, ebenfalls in Hawaii, stattfinden.