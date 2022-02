Regierung setzt neue Arbeitsgruppe für Bevölkerungspolitik ein

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird noch im Februar eine vierte für die Bevölkerungspolitik zuständige Arbeitsgruppe ins Leben rufen, um auf die Alterung der Bevölkerung und die niedrige Geburtenrate zu reagieren.Das teilte Finanzminister Hong Nam-ki am Donnerstag mit.Die Regierung hatte seit 2019 dreimal eine entsprechende Taskforce eingesetzt, um mögliche Maßnahmen zur Reaktion auf Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur zu erörtern.Hong kündigte auch an, konkrete Umsetzungspläne auszuarbeiten und durchzuführen, um ab diesem Jahr die 4,1 Billionen Won (3,4 Milliarden Dollar) schweren fünf Pakete zur Überwindung der niedrigen Geburtenrate wirkungsvoll umzusetzen.Zu den Paketen zählen der Zuschuss für Säuglinge unter einem Jahr in Höhe von 300.000 Won im Monat, höhere Zahlungen im Elternschaftsurlaub sowie die vollständige Finanzierung der Studiengebühr ab dem dritten Kind bei Familien mit wenig Einkommen.