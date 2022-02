Südkorea meldet erstmals über 50.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat erstmals die 50.000er-Schwelle übertroffen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht 54.122 Neuinfektionen bestätigt worden seien, darunter 54.034 lokal übertragene und 88 eingeschleppte Fälle.Gegenüber dem Vortag wurden 4.555 mehr Fälle erfasst. Verglichen mit der Woche zuvor hat sich die Zahl mehr als verdoppelt.Die Zahl der kritisch kranken Patienten sank um drei auf 282.Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus nahm um 20 auf 6.963 zu. Die Letalität liegt bei 0,59 Prozent.Mit Stand 17 Uhr am Mittwoch sind landesweit 19 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Patienten belegt.Es kurieren sich 174.177 Infizierte zu Hause aus.Mittlerweile erhielten 56 Prozent der Einwohner ihre dritte Corona-Impfung.