Verteidigungsminister Südkoreas, der USA und Japans einig über enge Kooperation gegen Nordkoreas Raketenbedrohung

Photo : Getty Images Bank

Die Verteidigungsminister Südkoreas, der Vereinigten Staaten und Japans haben sich auf eine enge Kooperation geeinigt, um der Raketenbedrohung aus Nordkorea entgegenzuwirken.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul führten Verteidigungsminister Suh Wook, sein US-Amtskollege Lloyd Austin und der japanische Kollege Nobuo Kishi am Donnerstagvormittag ein Telefongespräch. Sie hätten Einschätzungen zur jüngsten Lage auf der koreanischen Halbinsel und in der Region ausgetauscht.Dem Ministerium zufolge sagte Suh, Nordkoreas jüngste Raketentests, einschließlich des Starts einer ballistischen Mittelstreckenrakete, stellten eine unmittelbare und schwerwiegende Bedrohung dar. Sie seien die Region destabilisierende Handlungen und eine Herausforderung hinsichtlich Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.Suh fügte hinzu, dass Südkorea, gestützt auf seine eigenen Fähigkeiten, darunter das System der Armee zur Reaktion auf Atom- und Massenvernichtungswaffen, sowie durch das solide südkoreanisch-amerikanische Bündnis, die Bedrohung durch Nordkoreas Nuklearwaffen und Raketen abschrecke und beantworte. Das Land werde solche Kapazitäten weiter ausbauen.Die Verteidigungschefs hätten sich darauf verständigt, künftig an einem gemeinsam vereinbarten Datum zu einem Präsenztreffen zusammenzukommen. Sie hätten vereinbart, dass die drei Länder gegen die nordkoreanische Raketenbedrohung in enger Zusammenarbeit vorgehen und die Bemühungen um die Verwirklichung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel fortsetzen würden, hieß es weiter.