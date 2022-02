Russland spricht sich gegen Japans Vorschlag für Sado-Mine als Welterbe aus

Photo : KBS News

Russland hat Japans Streben nach der Aufnahme der umstrittenen Sado-Mine in die UNESCO-Welterbeliste kritisiert und sich dagegen ausgesprochen.Laut der Nachrichtenagentur RIA Novosti sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Mittwoch vor der Presse, dass Russland die Reaktion Südkoreas verstehe.Japan ergreife anscheinend konsequent Maßnahmen gegen Südkorea und weitere Länder, um die von japanischen Führern während des Zweiten Weltkriegs begangenen Straftaten aus dem Gedächtnis der Menschheit zu löschen, äußerte sie.Es sei schwer vorstellbar, wie Japan historische Tatsachen leugnen könne, insbesondere die Tatsache, dass das militaristische Japan Arbeiter aus seinen Kolonien für die Zwangsarbeit in Minen mobilisiert habe, hieß es weiter.Die japanische Regierung reichte am 1. Februar beim UNESCO-Welterbezentrum ein Empfehlungsschreiben für die Sado-Mine als Welterbe ein. Südkorea hat dagegen protestiert, weil viele Koreaner während des Zweiten Weltkriegs dort Zwangsarbeit verrichten mussten.