Südkorea schafft Obergrenze für Einkaufsvolumen in Duty-Free-Läden ab

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Obergrenze für Einheimische beim Einkaufen in Duty-Free-Läden abschaffen, um die von Covid-19 hart betroffene Duty-Free-Branche zu unterstützen.Entsprechende Änderungen der Durchführungsverordnungen zu den 2021 revidierten Steuergesetzen machte die Regierung am Mittwoch bekannt.Diese werden nach der Ankündigung und einer Beratung im Ministerium für Gesetzgebung im März in Kraft treten.Derzeit dürfen Südkoreaner bei der Ausreise Waren bis zu einem Wert von 5.000 Dollar in Duty-Free-Shops kaufen. Diese Obergrenze soll noch im März abgeschafft werden, 43 Jahre nach der Einführung des entsprechenden Systems.Gültig ist die neue Regelung dann ab dem Tag des Inkrafttretens der Bestimmungen.