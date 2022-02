Präsident Moon bezeichnet Problem hoher Immobilienpreise als größte Belastung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Immobilienpolitik als bedauerlichste Angelegenheit seiner Amtszeit bezeichnet.Entsprechendes äußerte Moon in einem schriftlichen Interview mit sieben globalen Nachrichtenagenturen, drei Monate vor dem Ablauf seiner Amtszeit.Moon sagte, das Problem der hohen Immobilienpreise sei während seiner gesamten Amtszeit die größte Belastung gewesen. Er hätte viel früher auf eine Erhöhung des Wohnungsangebots drängen müssen.Mit dem nun wachsenden Angebot gebe es aber eine Trendumkehr. Es würden weitere Bemühungen unternommen, damit die Immobilienfrage die nächste Regierung nicht belaste, hieß es.Zum Genderkonflikt äußerte der Staatschef, dass sowohl junge Männer als auch junge Frauen sich als Opfer wahrzunehmen schienen, weil ihre Chancen begrenzt seien. Schuld daran hätten aber weder Männer noch Frauen. Die Verantwortung für die Nöte der jüngeren Generation würde den älteren Generationen zugeschrieben.Moon schrieb weiter, es sei an der Zeit, in Ruhe darüber nachzudenken, ob Konflikte für politische Zwecke verschärft werden sollen.Hinsichtlich seines Vorschlags für eine Erklärung zur formellen Beendigung des Koreakriegs sagte Moon, dass sich Südkorea und die Vereinigten Staaten auf den Wortlauf der Erklärung geeinigt hätten, den sie Nordkorea vorlegen würden.Es wäre aber zu anspruchsvoll, die Erklärung noch während seiner Amtszeit abzugeben, sagte er und sieht dies als Aufgabe der neuen Regierung.Er äußerte die Hoffnung, dass es als Errungenschaft anerkannt werde, dass Macht und Status des Landes trotz Krisen deutlich vergrößert werden konnten.Moon unterstrich, dass der koreanische New Deal, das Streben nach Klimaneutralität und die Friedenspolitik auf der koreanischen Halbinsel von der nächsten Regierung fortgeführt werden müssten.Moon kündigte außerdem an, sich nach dem Ausscheiden aus dem Amt nicht mehr in die Politik einzumischen. Darauf angesprochen, ob er eine Bitte akzeptieren würde, als Sondergesandter Nordkorea zu besuchen, antwortete er, dass er darüber erst nachdenken wolle, wenn sich die Frage konkret stelle.