Internationales Briefwechsel zwischen Moon und ukrainischem Amtskollegen Selenskyj zum Jahrestag der Beziehungsaufnahme

Präsident Moon Jae-in und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben anlässlich des 30. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Briefe ausgetauscht.



Die Briefe seien am Donnerstag ausgetauscht worden, teilte die Sprecherin des südkoreanischen Präsidialamtes, Park Kyung-mee, noch am selben Tag mit.



Moon habe sich in seinem Schreiben mit den Entwicklungen in den bilateralen Beziehungen seit 1992 zufrieden gezeigt. Fortschritte habe es auf vielen Gebieten, einschließlich Politik, Wirtschaft, Kultur und Personenaustausch, gegeben, habe das Staatsoberhaupt konstatiert. Moon habe außerdem geschrieben, dass er auf einen Ausbau der Zusammenarbeit hoffe.



Selenskyj habe darauf hingewiesen, dass beide Länder gegenseitiges Vertrauen geschaffen und einen konstruktiven Dialog geführt hätten. Er hoffe, dass beide Seiten das volle Potenzial ihrer Kooperation ausschöpfen und für die Menschen in beiden Ländern bedeutungsvolle Ergebnisse hervorbringen würden, hieß es.