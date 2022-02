Präsidentschaftswahl: Yoon in KBS-Umfrage vor Lee

Photo : YONHAP News

In der aktuellen KBS-Umfrage zu den Präsidentschaftskandidaten liegt Yoon Sul Yeol vor Lee Jae-myung.Den Kandidaten der führenden Oppositionspartei Macht des Volks würden demnach 37,7 Prozent wählen, seinen Rivalen von der regierenden Minjoo-Partei Koreas 34 Prozent.Yoons Vorsprung liegt aber noch innerhalb der Fehlerspanne.An dritter Stelle liegt Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks mit neun Prozent Zustimmung, gefolgt von Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei mit drei Prozent.KBS ließ von Montag bis Mittwoch 1.000 Wahlberechtigte dazu befragen, welchen Kandidaten sie wählen würden.78 Prozent gaben an, bei ihrer Entscheidung bleiben zu wollen. 87,7 Prozent der Unterstützer Lees sind sich sicher, dass sie am Wahltag ihr Kreuz für ihn machen. Von Yoons Unterstützern sind sich 81,8 Prozent in ihrer Entscheidung bereits ganz sicher.44 Prozent der Befragten sehen die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses im konservativen Lager. Ein genauso großer Anteil sieht eine solche Notwendigkeit nicht. Unter denjenigen, die sich einen Machtwechsel wünschen, sähen 64,7 Prozent gerne einen einheitlichen konservativen Kandidaten. 69 Prozent bevorzugen hierfür Yoon vor Ahn.Die Umfrageteilnehmer sollten auch den Auftritt der vier führenden Kandidaten in der ersten Fernsehdebatte bei KBS bewerten. 83 Prozent gaben an, dass sie die Debatte verfolgt oder von zentralen Aussagen gehört hätten.25,8 Prozent sahen Lee als Sieger der Diskussion. 24,2 Prozent meinten, dass sich Yoon am besten geschlagen habe.44,5 Prozent sahen sich nach der Diskussion in ihrer Wahlentscheidung bestärkt. Weniger als zehn Prozent erklärten, dass sie aufgrund der Diskussion einen bestimmten Kandidaten unterstützen wollten oder nun einen anderen Kandidaten bevorzugen würden.Die Umfrage führte Hankook Research im Auftrag von KBS durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Die Fragen und Antwort-Ergebnisse (auf Koreanisch) sind im Internetauftritt von KBS unter folgendem Link abrufbar: https://news.kbs.co.kr/special/election2022/president/poll_latest.html