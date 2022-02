Eiskunstläufer Cha Jun-hwan beendet olympischen Wettkampf als Fünfter

Photo : YONHAP News

Eiskunstläufer Cha Jun-hwan hat bei den Olympischen Spielen in Peking Platz fünf erreicht.Dabei gelang ihm eine neue persönliche Bestleistung. Nach der Kür am Donnerstag im Capital Indoor Stadium kam Cha auf eine Gesamtpunktzahl von 282,38.Damit konnte er sein im letzten Monat bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften erzieltes Ergebnis von 273,22 Punkten gleich wieder verbessern.Den Sieg holte sich Nathan Chen aus den USA mit 332,6 Punkten, gefolgt von drei japanischen Konkurrenten.Cha ist der erste südkoreanische Vertreter im Eiskunstlauf seit 2014, der bei Olympischen Spielen unter die ersten Fünf kommen konnte. Zuletzt war dies Kim Yu-na gelungen, die in der Damenkonkurrenz 2014 die Silbermedaille gewonnen hatte. 2010 war sie Olympia-Siegerin geworden.Der 20-Jährige hatte vor vier Jahren bei seinem Olympia-Debüt in PyeongChang Platz 15 belegt.