Regierung denkt über Änderungen des Impfpass-Systems nach

Photo : YONHAP News

Die Gesundheitsbehörden wollen möglicherweise am System für den Covid-19-Impfpass Änderungen vornehmen.Änderungen könne es geben, wenn ab 20. Februar neue Abstandsregeln gelten.Das gab Lim Sook-young von der Seuchenkontrollbehörde KDCA am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt.Aktuell gilt das Impfpass-System in sogenannten Mehrzweck-Einrichtungen wie Cafés und Restaurants. Wer dort hineingelassen werden möchte, muss einen gültigen Impfschutz oder ein negatives Testergebnis nachweisen.Die Gesundheitsbehörden hatten bereits angekündigt, dass die Abstandsregeln zwar bestehen bleiben, die Vorschriften aber schrittweise gelockert würden. Das langfristige Ziel sei der Übergang zur Normalität.Nach den aktuellen Regelungen dürfen bis zu sechs Personen privat zusammenkommen. Restaurants und Cafés müssen um 21 Uhr schließen.