Corona-Impfstoff von Novavax kann ab Montag verabreicht werden

Der von Novavax entwickelte Covid-19-Impfstoff wird ab Montag verabreicht. Zunächst sollen Ungeimpfte und Hochrisikopatienten das Mittel gespritzt bekommen.Die Impf-Taskforce gab am Donnerstag ihre Impfpläne mit dem proteinbasierten Novavax-Impfstoff bekannt. Am Mittwoch war die erste vom lokalen Partner des US-Pharmaunternehmens, SK Bioscience, produzierte Charge ausgeliefert worden.Die noch nicht geimpften Erwachsenen und Hochrisikogruppen sollen vorrangig mit dem Mittel geimpft werden. Dazu zählen Personen, die mit kritischen Symptomen im Krankenhaus versorgt werden, ältere Patienten, die zu Hause behandelt werden, und Personen mit schweren Behinderungen.Ab Montag wird der Novavax-Impfstoff in Krankenhäusern, ausgewiesenen Einrichtungen oder zu Hause verabreicht.Die breite Öffentlichkeit hat Anspruch auf übrig gebliebene Novavax-Impfdosen und kann eine Impfung mit Restdosen über Smartphone-Apps oder in Krankenhäusern beantragen.