Polizei von New York ermittelt wegen Angriff auf südkoreanischen Diplomaten

Photo : YONHAP News

Die Polizeibehörde der Stadt New York (NYPD) hat Ermittlungen zu einem Angriff auf einen südkoreanischen Diplomaten aufgenommen.Das südkoreanische Generalkonsulat teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass es eine entsprechende Antwort von der NYPD erhalten habe.Laut diplomatischen Kreisen und lokalen Medien wurde ein bei der südkoreanischen UN-Vertretung tätiger Diplomat in seinen Fünfzigern am Mittwochabend in der Nähe der Koreatown in Manhattan von einem noch nicht identifizierten Mann tätlich angegriffen. Der Angreifer habe ihn unvermittelt geschlagen und sei dann geflüchtet. Der Verdächtige konnte noch nicht festgenommen werden.Wie verlautete, sei der Diplomat in einem Krankenhaus behandelt und inzwischen entlassen worden.Die südkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen bat die US-Vertretung bei den UN, das US-Außenministerium und die für internationale Angelegenheiten zuständige Abteilung von New York City um ihre Kooperation. Sie rief diese auf, für die Verhinderung der Wiederholung ähnlicher Straftaten einzutreten.Die Polizei wird voraussichtlich erst nach der Festnahme und Vernehmung des Verdächtigen entscheiden können, ob es sich um einen Fall von Hasskriminalität handelt. Laut NYPD stieg die Zahl der Hassverbrechen gegen asiatischstämmige Menschen in der Weltstadt von 28 im Jahr 2020 deutlich auf 131 im vergangenen Jahr.