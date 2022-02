Südkorea rückt im EIU-Demokratieindex von Platz 23 auf 16 vor

Photo : YONHAP News

Südkorea hat hinsichtlich des Grads der Demokratie auf Platz 16 unter 167 Ländern rangiert.Das Land sei damit gegenüber dem Vorjahr um sieben Ränge vorgerückt, ergab der Demokratieindex 2021, den die Economist Intelligence Unit (EIU), eine Denkfabrik der britischen Zeitschrift „The Economist“, am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte.Südkorea erhielt 8,16 von zehn möglichen Punkten und belegte den 16. Platz.Das Land hatte letztes Jahr mit 8,01 Punkten den 23. Platz belegt und konnte fünf Jahre nach der Herabstufung zu einer mangelhaften Demokratie wieder in die Gruppe der vollständigen Demokratien aufsteigen.EIU misst seit 2006 anhand von fünf Kategorien den Grad der Demokratie in 167 Ländern. Das sind Wahlprozess und Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, politische Partizipation, politische Kultur und bürgerliche Freiheiten.Nordkorea landete auf Platz 165 und war damit erstmals seit der Einführung des Index nicht das Schlusslicht.