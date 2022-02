Kultur 72. Internationale Filmfestspiele Berlin eröffnet

Die 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin sind am Donnerstag eröffnet worden.



Die Berlinale findet dieses Jahr bis 20. Februar in Präsenz statt, nachdem sie letztes Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie online abgehalten worden war.



Der koreanische Film „The Novelist´s Film“, der 27. Spielfilm von Regisseur Hong Sang-soo, wird in der Sektion Wettbewerb aufgeführt.



Hong wurde das dritte Jahr in Folge in die Wettbewerbssektion eingeladen. Er gewann bei der Berlinale 2020 mit „The Woman Who Ran“ den Silbernen Bärenpreis für die beste Regie und letztes Jahr mit „Introduction“ den für das beste Drehbuch.



Insgesamt sieben koreanische Produktionen, darunter zwei Co-Produktionen mit anderen Ländern, wurden zur diesjährigen Berlinale eingeladen. Dazu zählt „House of Existence“, ein Animationsfilm von Regisseurin Joung Yu-mi, in der Sektion Berlinale Shorts.