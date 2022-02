Nordkorea prangert EU-Kritik an Raketentests an

Photo : Getty Images Bank

Das nordkoreanische Außenministerium hat die Kritik der Europäischen Union an Nordkoreas fortgesetzten Raketentests als Akt der Einmischung in innere Angelegenheiten verurteilt.In einer Stellungnahme im Namen des Vorsitzenden der Nordkorea-Europa-Gesellschaft, Ri Sang-rim, am Donnerstag verwies das Ressort auf die jüngste Erklärung der EU, in der Nordkoreas Raketentests verurteilt wurden.Man verurteile und lehne die Erklärung entschieden ab, weil es sich um eine grobe Verletzung der Autonomie des Landes und einen intolerablen Akt der Einmischung in innere Angelegenheiten handele, hieß es.Ri warf der EU vor, sich der anachronistischen, feindseligen Politik der USA gegenüber Nordkorea angeschlossen und die Ausübung des Rechts eines souveränen Staates auf Selbstverteidigung kritisiert zu haben. Damit habe sie extreme Unwissenheit über das Wesen der Frage der koreanischen Halbinsel und eine Doppelmoral offenbart.Außerdem wurden die USA zum Handeln aufgefordert, um einen Teufelskreis in der Situation auf der koreanischen Halbinsel zu verhindern.