Südkorea meldet 53.926 neue Covid-19-Fälle

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge mehr als 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 53.926 Neuansteckungen bestätigt worden seien.Die Zahl sank zwar verglichen mit dem Vortag um 196. Verglichen mit der Vorwoche wurden jedoch fast doppelt so viele Fälle gemeldet.Die Zahl der kritisch kranken Patienten fiel um elf auf 271.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 49 auf 7.012. Die Letalität beträgt 0,57 Prozent.Mit Stand 17 Uhr am Donnerstag sind 19 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Patienten im Land belegt.Am Donnerstag wurden in den Testzentren 374.593 Testungen vorgenommen. 15,3 Prozent der Tests fielen positiv aus.