Konzert zur Lobpreisung Nordkoreas in New York stattgefunden

Photo : YONHAP News

In New York hat laut einer nordkoreanischen Meldung ein Konzert zur Lobpreisung Nordkoreas stattgefunden.Die Mitarbeiter der nordkoreanischen Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen und koreanische Einwohner hätten das Konzert besucht, berichtete das nordkoreanische Propagandamedium „Meari“ am Freitag.Es handelt sich um das 125. reguläre Konzert des Ureuk Symphony Orchestra. Meari sprach von einem Konzert zur Belobigung der großen Personen. Gemeint sind die verstorbenen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il sowie der amtierende Machthaber Kim Jong-un.Der Leiter des Orchesters, Christopher J. Lee (Ri Jun-mu), dirigierte. Es wurden nordkoreanische und ausländische Musikwerke gespielt.Das Ureuk Symphony Orchestra bezeichnen der US-Auslandssender Voice of America und das Radio Free Asia als pro-nordkoreanische Musikorganisation. Nordkoreanische Medien nennen es eine Kunstorganisation von Landsleuten in den USA.