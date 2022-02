Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans erörtern Maßnahmen gegen Nordkoreas Raketentests

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik haben Diskussionen über mögliche Maßnahmen nach Nordkoreas fortgesetzten Raketenstarts aufgenommen.Sie kamen am Donnerstag (Ortszeit) in Honolulu, Hawaii zu einem Präsenztreffen zusammen.Vor der Zusammenkunft sagte der südkoreanische Atomunterhändler Noh Kyu-duk Reportern, dass die Lage auf der koreanischen Halbinsel ernst sei. Man sei besorgt, weil viele Worte und Akte seit Ende des letzten Jahres und in diesem Monat (von Nordkorea) ausgegangen seien.Vor dem trilateralen Treffen führte Noh bilaterale Gespräche mit seinen Kollegen aus den USA und Japan.Außenminister Chung Eui-yong wird sich am Samstag in Honolulu mit US-Außenminister Antony Blinken und dem japanischen Außenminister Yoshimasa Hayashi treffen, um über Möglichkeiten eines gemeinsamen Vorgehens gegen die wachsende Bedrohung aus Nordkorea zu diskutieren.Es wird das erste Präsenztreffen der Außenminister der drei Staaten seit dem letzten Treffen im vergangenen September in New York sein.