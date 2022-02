Erdbeben der Stärke 3,1 nahe Nordkoreas Atomtestgelände

Photo : YONHAP News

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 3,1 hat sich heute in der Umgebung von Kilju in der nordkoreanischen Provinz Nord-Hamgyong ereignet.Das Beben ereignete sich um 10.35 Uhr. Das Epizentrum befindet sich 40 Kilometer nordnordwestlich von Kilju, das Hypozentrum liegt in einer Tiefe von 17 Kilometern.Das südkoreanische Wetteramt geht davon aus, dass es sich um kein künstliches, sondern ein natürliches Beben handele.In Kilju befindet sich Nordkoreas Atomtestgelände. Seit den Atomtests kam es häufig zu natürlichen Erdbeben in der Umgebung.In den letzten fünf Jahren wurden dort 25 natürliche Beben mit einer Stärke von 2,0 oder höher gemeldet. Das heutige Beben ist das zweitschwerste seit dem Erdbeben der Stärke 3,2 im September 2017.