Südkorea will angesichts Ukraine-Krise Maßnahmen gegen Versorgungsengpässe ergreifen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, nötige Maßnahmen auf dem Finanz- und Devisenmarkt sowie in Bezug auf eine mögliche Instabilität bei der Rohstoffversorgung sofort umzusetzen.Damit sollen eventuelle negative Auswirkungen der Ukraine-Krise so weit wie möglich begrenzt werden, hieß es nach einer Regierungssitzung am Freitag.Die Angelegenheit sei in einer Taskforce-Sitzung zu den wichtigen Produkten für die Sicherheit der Wirtschaft und Notfallreaktionen in der Ukraine-Krise unter Leitung von Vizefinanzminister Lee Eog-weon erörtert worden, hieß es.Die Regierung schätzte die wirtschaftlichen Folgen der Ukraine-Krise als noch begrenzt ein, weil das Handelsvolumen Südkoreas mit Russland und der Ukraine sowie deren Anteil an den Gefährdungen (Exposures) im Finanzbereich eher gering seien.Sollte die Lage in der Ukraine instabiler werden oder die derzeitige Situation lange andauern, könnte sich dies auf den gesamten Wirtschaftsbereich, einschließlich der Lieferketten, Finanzbranche und Realwirtschaft, negativ auswirken, so die Regierung.