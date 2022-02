Atomunterhändler Südkoreas, der USA und Japans fordern Nordkorea zu Verzicht auf Spannungen schürende Handlungen auf

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearproblematik haben Nordkorea zum Verzicht auf Spannungen schürende Handlungen und zur Rückkehr zum Dialog aufgefordert.Das gab das südkoreanische Außenministerium in einer Pressemitteilung nach einem Dreiertreffen der Nuklearunterhändler in Hawaii am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.Der südkoreanische Atomunterhändler Noh Kyu-duk führte bilaterale Gespräche mit seinen Kollegen aus den USA und Japan, Sung Kim und Takehiro Funakoshi. Sie diskutierten im Anschluss beim trilateralen Treffen über mögliche Maßnahmen nach Nordkoreas fortgesetzten Raketenstarts.Die Nuklearunterhändler hätten Einschätzungen zur jüngsten ernsten Lage auf der koreanischen Halbinsel, einschließlich der Serie von Nordkoreas Raketenstarts, ausgetauscht. Sie hätten Nordkorea aufgefordert, Spannungen schürende Handlungen zu unterlassen und baldigst auf den Weg von Dialog und Diplomatie zurückzukehren, hieß es.Nach weiteren Angaben bekräftigten sie die Wichtigkeit der Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan in den Angelegenheiten betreffend die koreanische Halbinsel. Sie hätten sich geeignet, für substanzielle Fortschritte hinsichtlich der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Schaffung von dauerhaftem Frieden weiter eng zusammenzuarbeiten.