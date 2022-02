Kospi schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Freitag im Minus geschlossen.Der Kospi ging 0,87 Prozent tiefer bei einem Stand von 2.747,71 Zählern aus dem Handel.Am Donnerstag hatte in den USA die Nasdaq-Börse 2,1 Prozent verloren, der Dow Jones 1,47 Prozent.Grund hierfür war laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap eine Inflation von 7,5 Prozent im Januar. Der Wert fiel noch höher aus, als von den Anlegern erwartet worden war.Die Daten zur Inflation in den USA schienen den Kospi in eine ähnliche Richtung gelenkt zu haben wie die US-Börsen, wurde Lee Jin-woo von Meritz Securities von Yonhap zitiert.