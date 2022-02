Olympia in Peking: Shorttrack-Läuferin Choi Min-jeong gewinnt Silber über 1.000 Meter

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking hat die südkoreanische Shorttrack-Läuferin Choi Min-jeong Silber über 1.000 Meter gewonnen.Im Finale am Freitag im Hauptstadt-Hallenstadion in Peking wurde Choi Zweite mit einer Zeit von 1:28.46 Minuten. Siegerin wurde Suzanne Schulting aus den Niederlanden (1:28.39) und Bronze ging an Hanne Desmet aus Belgien (1:28.94).Choi war in dieser Disziplin bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang Vierte geworden.Südkorea hat nun je eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille auf dem Konto und steht im Medaillenspiegel an 16. Stelle.