Regierung ruft Südkoreaner in der Ukraine zur Ausreise auf

Photo : YONHAP News

Inmitten der zugespitzten Ukraine-Krise hat die südkoreanische Regierung Südkoreaner in der Ukraine zur sofortigen Ausreise aufgerufen.Hintergrund sind die eskalierenden Spannungen wegen der Gefahr eines russischen Einmarschs in die Ukraine.Die Regierung habe dringend beschlossen, für alle Gebiete der Ukraine ab Mitternacht am 13. Februar (17.00 Uhr am 12. Februar Ortszeit) die Reisewarnung auf die vierte Stufe (Reiseverbot) zu verschärfen.Das teilte das Außenministerium in der Nacht zum Samstag mit.Südkoreaner sollten dringend in ein Drittland ausreisen oder in die Heimat zurückkehren. Wer eine Reise in die Ukraine plante, sollte dies aufgeben.Mit Stand 11. Februar halten sich nach Angaben des Außenministeriums 341 Südkoreaner in der Ukraine auf, einschließlich Diplomaten.Wer die Reisewarnung nicht beachte, könne bestraft werden.Unterdessen hatte US-Präsident Joe Biden am Vortag gewarnt, dass Amerikaner die Ukraine sofort verlassen sollten. Er sagte aber auch, dass er unter keinen Umständen US-Truppen in die Ukraine schicken werde. Es würde "einen Weltkrieg"auslösen, wenn Amerikaner und Russen aufeinander zu schießen anfangen würden, hieß es.