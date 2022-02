Olympia in Peking: Eisschnellläufer Cha Min-kyu gewinnt Silber über 500 Meter

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen hat Eisschnellläufer Cha Min-kyu über 500 Meter die Silbermedaille geholt.Im nationalen Eisschnelllauf-Stadion in Peking kam der Südkoreaner am Samstag in 34,39 Sekunden ins Ziel und belegte Platz zwei.Gold ging an den Chinesen Gao Tingyu, der für die Strecke 34,32 Sekunden brauchte und damit den olympischen Rekord erneuerte. Bronze sicherte sich der Japaner Wataru Morishige.Cha hatte bei den Winterspielen im südkoreanischen PyeongChang vor vier Jahren in dieser Disziplin ebenfalls Silber geholt.