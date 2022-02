Olympia in Peking: Südkoreanerinnen holen Staffel-Silber im Shorttrack

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Spielen in Peking haben die Südkoreanerinnen im Shorttrack Staffel-Silber über 3.000 Meter gewonnen.Im Finale am Sonntag im Capital Indoor Stadium in Peking mussten sich Choi Min-jeong, Kim A-lang, Lee Yu-bin und Seo Whi-min nur den Niederländerinnen geschlagen geben. Bronze ging an China.Die Südkoreanerinnen hatten 2014 in Sotschi und 2018 in PyeongChang in dieser Disziplin die Goldmedaille gewonnen.Für Südkorea war es in Peking die dritte Medaille bei den Shorttrack-Wettbewerben und die fünfte insgesamt.