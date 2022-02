Chefdiplomaten Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstarts

Photo : Getty Images Bank

Die Chefdiplomaten Südkoreas, der USA und Japans haben Nordkoreas Serie von Raketenstarts in diesem Jahr verurteilt.Außenminister Chung Eui-yong, sein amerikanischer Amtskollege Antony Blinken und der japanische Chefdiplomat Yoshimasa Hayashi riefen Nordkorea im Anschluss an Beratungen in Hawaii am Samstag zu Gesprächen auf.In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, dass Nordkoreas Starts von ballistischen Raketen verurteilt würden und deren destabilisierender Charakter tief bedauert werde.Die Minister riefen die internationale Gemeinschaft zur lückenlosen Umsetzung von Nordkorea-Resolutionen des Weltsicherheitsrats auf. Nordkorea wurde gebeten, unrechtmäßige Aktivitäten zu unterlassen und stattdessen in einen Dialog einzuwilligen.Die Außenminister betonten erneut, gegenüber Nordkorea keine feindseligen Absichten zu hegen. Man sei weiterhin zu Gesprächen ohne Vorbedingungen bereit.Chung, Blinken und Hayashi bekräftigten die enge Zusammenarbeit der drei Länder, damit die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei und die Region nachhaltig befriedet wird.