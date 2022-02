Außenminister Chung äußert gegenüber japanischem Kollegen Bedauern wegen Sado-Mine

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat gegenüber seinem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi Bedauern wegen der Sado-Mine geäußert.Diese soll UNESCO-Welterbe werden, obwohl dort Koreaner Zwangsarbeit verrichten mussten.In einer Presseerklärung im Anschluss an ihr Gespräch in Hawaii hieß es am Samstag, dass Südkorea und Japan engste Nachbarn seien, die für Frieden und Wohlstand in Nordostasien und der Welt zusammenarbeiten müssten.Ein korrektes Verständnis der Geschichte sei die Grundlage einer zukunftsorientierten Entwicklung des bilateralen Verhältnisses.Chung habe noch einmal Südkoreas Position zur Frage der koreanischen Opfer von Zwangsarbeit und Zwangsprostitution im Zweiten Weltkrieg dargelegt. Auch habe er regere Dialogaktivitäten vorgeschlagen, damit Lösungen gefunden werden, mit denen die Opfer einverstanden sein können.Zudem habe der Außenminister Japan aufgefordert, seine Handelsbeschränkungen gegenüber Südkorea bald aufzugeben.