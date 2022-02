Wirtschaft Ausländer stießen im Januar koreanische Aktien im Wert von 1,6 Billionen Won ab

Ausländische Anleger haben im Januar im großen Stil koreanische Aktien abgestoßen.



Nachdem sie zuvor zwei Monate in Folge an der südkoreanischen Börse Nettokäufer gewesen waren, betrug der Nettoabfluss im Januar 1,67 Billionen Won oder 1,39 Milliarden Dollar.



Das gab die Aufsichtsbehörde Financial Supervisory Service am Montag bekannt.



An der Hauptbörse Kospi sei ein Nettozufluss von 629 Milliarden Won registriert worden, an der Technologiebörse Kosdaq hingegen ein Nettoabfluss von 2,3 Billionen Won.



Investoren aus Nord- und Südamerika hätten netto südkoreanische Aktien im Wert von zwei Billionen Won gekauft. Anleger aus Europa hätten sich unterm Strich von Aktien im Wert von 2,3 Billionen Won getrennt, die asiatischen Kollegen von Aktien im Wert von 1,3 Billionen Won.



Mit Stand Ende Januar beträgt der Wert der südkoreanischen Aktien im Besitz von Ausländern 722,5 Billionen Won. Damit haben sie einen Anteil von 28,2 Prozent an der Marktkapitalisierung.