Präsidentschaftswahl: Offizielle Wahlkampfperiode beginnt morgen

Die offizielle Wahlkampfperiode für die 20. Präsidentschaftswahl am 9. März beginnt am Dienstag.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission dauert die Wahlkampfperiode 22 Tage und geht um Mitternacht am 8. März zu Ende.Während dieses Zeitraums sind Reden und Gespräche in öffentlichen Räumen unter Nutzung von Fahrzeugen und Lautsprechern erlaubt. An den Straßen dürfen Transparente angebracht werden.Die Amtsanwärter der führenden Parteien wie Lee Jae-myung von der Minjoo-Partei Koreas, Yoon Suk Yeol von der Partei Macht des Volks, Sim Sang-jung von der Gerechtigkeitspartei und Ahn Cheol-soo von der Partei des Volks trugen sich am Sonntag in die Kandidatenliste ein.Die Kandidaten haben nun noch 22 Tage Zeit, um die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen.