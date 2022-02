Südkorea verbietet Reisen in die Ukraine – noch 306 Südkoreaner in dem Land

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat angesichts der Gefahr eines russischen Einmarschs mit Wirkung ab Sonntag Reisen in alle Teile der Ukraine verboten.Laut einem Beamten des Außenministeriums befinden sich mit Stand Sonntag 306 südkoreanische Bürger in der Ukraine.Als das Außenministerium am Freitagabend ankündigte, ein Reiseverbot zu verhängen, hielten sich noch 341 Südkoreaner in dem Land auf. Die Zahl fiel inzwischen um 35.Die Regierung gab am Freitag bekannt, dass die Reisewarnung von Stufe 4, das heißt ein Reiseverbot, ab 0 Uhr am Sonntag koreanischer Zeit (17 Uhr am Samstag nach Ortszeit) für die gesamte Ukraine gelte.Stufe 4 ist die höchste Stufe im Reisewarnsystem der Regierung. Sie ist anders als die Stufen 1 bis 3 außerdem rechtlich bindend.