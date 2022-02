Veranstaltungen zum 80. Geburtstag von Kim Jong-il in Nordkorea

Photo : KBS News

In Nordkorea finden im Vorfeld des 80. Geburtstags des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il am 16. Februar verschiedene Veranstaltungen statt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag über das Kunstfestival des Volks und weitere Veranstaltungen wie eine Aufführung des Kunstschwimmens und eine Feier in Russland.Das Kunstfestival des Volks findet dieses Jahr anlässlich des Geburtstags von Kim Jong-il erstmals statt.Das in Pjöngjang eröffnete erste Kunstfestival des Volks werde von Tag zu Tag erfolgreicher. Die Aufführungen am zweiten Tag hätten am Sonntag im Kulturpalast des Volks und weiteren Theatern stattgefunden, hieß es.Das Festival findet vom 11. bis 18. Februar statt. 2.900 landesweit ausgewählte Künstler und Arbeiter treten auf.