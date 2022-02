Samsung Electronics bei Jobsuchenden beliebtestes Großunternehmen

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics ist laut einer Umfrage das beliebteste Großunternehmen für Arbeitsuchende in Korea.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Jobportal Saramin am Montag. Befragt wurden 2.264 Menschen dazu, bei welchem Großunternehmen sie arbeiten möchten.20,7 Prozent der Befragten nannten Samsung Electronics. Auf Platz zwei kam Kakao mit 12,6 Prozent, auf Platz drei Naver mit 8,2 Prozent. Dahinter folgten Hyundai Motor (6,2 Prozent), CJ CheilJedang (4,3 Prozent), Korea Electric Power Corporation (3,8 Prozent) und LG Electronics (3,4 Prozent). Jeweils drei Prozent wählten Woowa Brothers, Korea Gas Corporation und SK Hynix aus.Als Grund, warum sie bei diesen Unternehmen arbeiten wollen, nannten 25,7 Prozent hohe Gehälter.19,6 Prozent gaben betriebliche Sozial- und Nebenleistungen an, 17,8 Prozent die Vision der Firma und Wachstumsmöglichkeiten.