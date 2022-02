Südkorea meldet 54.619 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat aufgrund der Omikron-Welle den fünften Tag in Folge die 50.000er-Schwelle übertroffen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 54.619 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Bislang seien insgesamt eine Million, 405.246 Infektionsfälle im Land erfasst worden.Die Zahl der Neuinfektionen sank als Folge von weniger Testungen am Wochenende gegenüber dem Vortag um 1.812, lag jedoch den fünften Tag in Folge über 50.000. Zudem wurden so viele Infektionen wie noch nie an einem Sonntag nachgewiesen.Die Zahl entspricht dem 1,55-Fachen der Fallzahl vor einer Woche und dem 3,2-Fachen der vor zwei Wochen.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten kletterte um 18 auf 306. Es wurde erstmals seit 17 Tagen die 300er-Marke durchbrochen.Die Regierung befürchtet, dass die Zahl der kritischen Fälle weiter steigen und damit das Gesundheitssystem belastet werden könnte, sollte sich das Virus weiterhin schnell ausbreiten. Daher will sie ab Ende des Monats Menschen mit geschwächtem Immunsystem und Bewohnern von Pflegekliniken und -einrichtungen eine vierte Corona-Impfung verabreichen.