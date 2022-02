Wirtschaft Hallyu-Konsum im Ausland steigt – besonderes Interesse an Schönheit, Mode und Serien

Beim Kulturkonsum von Menschen im Ausland ist der Anteil der koreanischen Popkultur gestiegen.



Am stärksten tragen die Themen Schönheit, Fernsehserien und Mode zu dem Trend bei.



Das ergab eine Umfrage, die das Kulturministerium und die Koreanische Stiftung für internationalen Kulturaustausch durchführten. Befragt wurden 8.500 Menschen in 18 Ländern, die mit koreanischen Kulturinhalten in Berührung gekommen waren.



Laut dem Erlebnis erreichten koreanische Inhalte einen Anteil von 27,4 Prozent an allen Kulturinhalten, die die Befragten im vergangenen Jahr konsumierten. Der Anteil kletterte um 5,9 Prozentpunkte nach 21,5 Prozent im Jahr davor.



Nach einzelnen Bereichen gesehen machten Schönheitsprodukte mit 31,7 Prozent den größten Anteil aus, gefolgt von Fernsehserien mit 31 Prozent und Mode mit 29,2 Prozent.



In den meisten Bereichen wurden koreanische Kulturprodukte um ein bis fünf Prozentpunkte stärker konsumiert als im Jahr davor. Bei Webtoons wurde ein Wachstum von 5,4 Prozentpunkten verzeichnet, beim Essen ein Anstieg von 5,2 Prozentpunkten.



53,5 Prozent antworteten, dass ihr Hallyu-Konsum bei Fernsehserien verglichen mit der Zeit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie zugenommen habe. 51,8 Prozent gaben in Bezug auf Filme die entsprechende Antwort, 51,5 Prozent hinsichtlich der Unterhaltungssendungen. Das lässt vermuten, dass vor allem Videoinhalte häufiger konsumiert wurden.



Die Umfrage wurde ab Anfang November letzten Jahres einen Monat lang online durchgeführt. Details können im Internetauftritt des Kulturministeriums (www.mcst.go.kr) und dem der Stiftung (www.kofice.or.kr) eingesehen werden.